Российские дипломаты покинули территорию посольства в Лондоне по направлению в аэропорт, откуда они должны отправиться в Москву специальным рейсом "Аэрофлота". Вместе с 23 высланными британскими властями дипломатами Туманный Альбион покидают и члены их семей. Всего около 80 человек.
"Лондон, гудбай"
"Лондон, гудбай"
Их высылка стала результатом серьезного дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном. Его причиной послужило отравление 4 марта в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В причастности к которому Британия обвинила Россию. Последняя в свою очередь прибегла к зеркальным мерам и объявила персонами нон-грата 23 британских дипломата.