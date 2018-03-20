Кинокомпания Боба и Харви Вайнштейнов не выдержала потока обвинений и объявила о начале процедуры банкротства. У компании имеются обязательства, по разным оценкам, составляющие от полумиллиарда до миллиарда долларов, и столько же активов.
Банкротство братьев Вайнштейнов
Кинокомпания Weinstein CO. начала процедуру о банкротстве.
Банкротство братьев Вайнштейнов
Кинопроизводство в этой ситуации невозможно, оставалось лишь продажа.
За несколько дней до объявления о сделке прокурор Нью-Йорка предъявил компании гражданский иск. Продажа была приостановлена.
Есть и другие иски, касающиеся сексуальных домогательств Харви Вайнштейна, компенсация по каждому из которых может достигать шестизначных сумм.