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США

Банкротство братьев Вайнштейнов

Кинокомпания Weinstein CO. начала процедуру о банкротстве.

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Банкротство братьев Вайнштейнов

Банкротство братьев Вайнштейнов
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Кинокомпания Боба и Харви Вайнштейнов не выдержала потока обвинений и объявила о начале процедуры банкротства. У компании имеются обязательства, по разным оценкам, составляющие от полумиллиарда до миллиарда долларов, и столько же активов.

Кинопроизводство в этой ситуации невозможно, оставалось лишь продажа.

За несколько дней до объявления о сделке прокурор Нью-Йорка предъявил компании гражданский иск. Продажа была приостановлена.

Есть и другие иски, касающиеся сексуальных домогательств Харви Вайнштейна, компенсация по каждому из которых может достигать шестизначных сумм.