Инициатива Трампа

В понедельник, представляя свой план по борьбе с наркоманией и приемом опиоидов, Трамп предложил ужесточить законодательство, введя в качестве одной из мер наказания смертную казнь для тех, кто наркотиками торгует и наркотики поставляет. Президент США уточнил, что речь идет лишь о тех, кто распространяет и доставляет крупные и очень крупные партии наркотического товара.