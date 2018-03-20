В понедельник, представляя свой план по борьбе с наркоманией и приемом опиоидов, Трамп предложил ужесточить законодательство, введя в качестве одной из мер наказания смертную казнь для тех, кто наркотиками торгует и наркотики поставляет. Президент США уточнил, что речь идет лишь о тех, кто распространяет и доставляет крупные и очень крупные партии наркотического товара.
Инициатива Трампа
Президент США предлагает в целях борьбы с поставщиками и торговцами крупных и очень крупных партий наркотиков ввести для них смертную казнь.
Инициатива Трампа
"Если мы не станем применять жесткие меры в отношении наркоторговцев, это будет зря потраченное время. Запомните - без введения наказания мы зря тратим время", - заявил он в Нью-Гемпшире.
В число опиоидных препаратов входят разрешенные в США, но отпускаемые по рецептам обезболивающие – кодеин, оксикодин, и морфин. Упоминался в этой связи и фентанил, который широко используется в медицине для разового снятия острой боли и в качестве анальгетика при анестезии во время хирургических операциях.
В Белом Доме, как сообщается, введение смертной казни в отношении наркоторговцев уже неоднократно обсуждалось.