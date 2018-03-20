Синтия Никсон, знаменитая Миранда из не менее знаменитого сериала "Секс в Большом городе" и последовавших киносиквелов, объявила о том, что она будет баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк.
Из актрис - в губернаторы
Синтия Никсон, исполнившая роль Миранды в "Сексе в Большом городе", решила пойти в политику. Она намерена баллотироваться на губернаторский пост штата Нью-Йорк.
Из актрис - в губернаторы
О том, что она начинает марафон, Синтия сообщила в твиттере.
Никсон решила выступить как "кандидат от народа", заявив, что нынешние политические лидеры полностью разочаровали избирателей, тем более в том штате, где наблюдается наибольшее классовое неравенство.
Кино- и телеизвестность - отнюдь не гарантия успеха в политике: Никсон предстоит сократить разрыв в популярности, который разделяет нынешнего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и ее - как кандидата на этот пост.
У Куомо уровень популярности у будущих избирателей достигает 66%, тогда как у Синтии Никсон оно составляет на настоящий момент лишь 19 %.