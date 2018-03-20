Паралимпийцев принимали в Кремле как героев. Такие кадры официальной хроники распространяют информагентства. С соревнований в Пхёнчхане вернулись 30 членов сборной и шесть сопровождающих спортсменов-ведущих. Они выступали под нейтральными флагами и заняли второе место в неофициальном общекомандном медальном зачёте.
В России устроят альтернативную «Паралимпиаду»
В России устроят альтернативную «Паралимпиаду»
Президент Владимир Путин поздравил паралимпийцев с победой. Он пообещал и дальше «отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта, в основе которых высокие гуманистические ценности и принцип равных возможностей».
В ходе приёма в Кремле спортсменам вручили государственные награды. Кроме того, президент сообщил, что в России организуют специальные соревнования для паралимпийцев, которые не были допущены к играм в Южной Корее. Им обещают выплатить призовые как настоящим участникам Паралимпиады.
Ранее аналогичные игры были организованы в России для тех, кого не допустили до зимней Олимпиады в Пхёнчхане.