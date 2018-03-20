В передаче “Вкратце из Брюсселя”:
Крайний срок Польши. Интернет - повсюду
Крайний срок Польши. Интернет - повсюду
Брюссель назначил Варшаве крайний срок, полночь вторника, чтобы вернуться к соблюдению верховенства права. В ЕС заявляют, что дисциплинарная процедура против Польши, предусматренная за нарушение общих норм, должна привести к наказанию.
Еврокомиссия решила обеспечить доступ к бесплатному интернету на всей территории ЕС, а также в Норвегии и Исландии. На первом этапе wifi-передатчиками будут оборудованы 1000 населенных пунктов, каждый из которых получит на это из евробюджета 15.000 евро.