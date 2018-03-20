"Единый и неделимый Китай"

На заключительной церемонии, посвященной важному событию в истории страны, в результате которого были обозначены главные направления развития, выступил с речью председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы должны защищать территориальную целостность и суверенитет страны. А также достичь полного воссоединения родины", - сказал он. "В этом заключаются ожидания всего китайского народа, это соответствует интересам китайской нации. Перед лицом этой важной для нашего народа и страны задачи любые действия, которые имеют своей целью разделить страну, обречены на провал"

На слова главы КНР незамедлительно отреагировал Тайвань. Власти которого на протяжении десятилетий борются за свою независимость и не признают остров частью континентального Китая.

"Что касается того, о чем говорил Си Цзиньпин, я хочу сказать, что нас не волнует, какие взгляды есть у любой страны на нашу внешнеполитическую работу. Мы не остановимся и продолжим борьбу", - заявил спикер Министерства иностранных дел Тайваня.

Ранее Китай крайне негативно отреагировал на подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о поездках на Тайвань, который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях.

Власти Поднебесной заявили, что расценивают этот закон как вмешательство во внутреннюю политику КНР.