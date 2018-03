"Крупным планом": о танце послевоенной Японии и самурайском духе барабанщиков

И вот что они узнали.

Ику Фухитака, директор TAO Entertainment: “Изначально японский большой барабан служил для созыва на молитву. Его мощные удары также вдохновляли воинов на поле сражения”

Ю Шимазаки, солистка группы JUNINTOIRO: “Уникальный стиль танца Йосакой был создан в 1954 году в городе Коти, чтобы поднять настроение людям, приунывшим после войны”.

В этом году Франция и Япония отмечают 160-летие дипломатических отношений. В юбилейный год Париж приглашает всех на обширное мероприятие, посвященное Стране Восходящего солнца: в его рамках во французской столице пройдут выставки, семинары, концерты .

Дидье Фузильер, директор выставочного комплекса La Villette: “Речь идет о Японии, о ее истории тоже. Мы представляем Японию в ключе “А вот однажды…” Кстати, многое из прошлого сохранилось в их образе жизни и по сей день. Мы представим Японию, о которой мечтают, которую ищут… Недаром в Париже в это время будет столько художников, артистов, интересующихся Востоком. Если люди захотят, они вполне могут на какое-то время представить, что живут не во Франции, а в квартале Роппонги в Токио”.

Город Коти находится на юге острова Сикоку и глядит прямо на океан. А значит, это – традиционное рыбацкое поселение. Кстати, раньше здешние охотники ходили и за китами. Сегодня их уловы скромнее – рыба, да водоросли, вкусные и полезные. С 50-х годов в Коти приезжают не только за свежей рыбой и красивыми пейзажами: здесь проходит ежегодный фольклорный фестиваль танца. “Йосакой” – сочетание традиционных японских па и современной музыки. Обязательный атрибут танца – “наруко” – деревянные трещотки. Посмотреть на великолепные шоу в город прибывает до миллиона гостей. Мы познакомились с танцорами группы, занявшей первое место в фестивальном конкурсе.

Аи Урата,группа JUNINTOIRO: “Этот танец открыт для всех – и дети его танцуют, и пожилые. В его хореографии – сама жизнь, вот почему его так любят и разучивают с самого раннего возраста”.

Акира Такахаши, директор группы JUNINTOIRO: “В Японии проводится немало фестивалей, но они, скажем, более академичные, спокойные. А вот наш открыт для всех: стар и млад, все желающие могут присоединяться к танцующим. Мы создали нашу танцевальную группу, чтобы проверить, к чему приведет объединение усилий. Ну, и конечно, мечтали стать лучшими и в городе, и во всей Японии. Мы танцуем уже 20 лет под девизом: “Сто дней репетиций ради минуты славы”.

Мы в деревне Тао на юге страны, чтобы встретиться с группой барабанщиков Drum Tao. Они будят свои барабаны рано и начинают репетиции до восхода солнца.

Ариса Ниши, солист группы: “Объемность, надежность, защищенность – вот какие чувства породило во мне звучание барабана, когда я впервые его услышала.Он оказался созвучным мне на… генетическом, физиологическом уровне, у меня буквально все нутро дрожало. Да, такой звук действительно пробуждает эмоции”.

Are you ready for Drum Tao? A world class entertainment at the highest level. Catch them perform LIVE at the Grand Atrium on April 15, 7PM! #DrumTaoAtTheShang pic.twitter.com/RXIAwXthJs