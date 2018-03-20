"Крупным планом": о танце послевоенной Японии и самурайском духе барабанщиков

Знаете ли вы “йосакой”, этот удивительный японский танец, объединяющий традиционные костюмы и субкультуру манга? Вы уже слышали непередаваемое звучание “вадайко”, японского барабана? Наши журналисты проехали по маршруту японского фольклора – из префектуры Оита доострова Сикоку .

И вот что они узнали.

Ику Фухитака, директор TAO Entertainment: “Изначально японский большой барабан служил для созыва на молитву. Его мощные удары также вдохновляли воинов на поле сражения”

Ю Шимазаки, солистка группы JUNINTOIRO: “Уникальный стиль танца Йосакой был создан в 1954 году в городе Коти, чтобы поднять настроение людям, приунывшим после войны”.

В этом году Франция и Япония отмечают 160-летие дипломатических отношений. В юбилейный год Париж приглашает всех на обширное мероприятие, посвященное Стране Восходящего солнца: в его рамках во французской столице пройдут выставки, семинары, концерты .

Дидье Фузильер, директор выставочного комплекса La Villette: “Речь идет о Японии, о ее истории тоже. Мы представляем Японию в ключе “А вот однажды…” Кстати, многое из прошлого сохранилось в их образе жизни и по сей день. Мы представим Японию, о которой мечтают, которую ищут… Недаром в Париже в это время будет столько художников, артистов, интересующихся Востоком. Если люди захотят, они вполне могут на какое-то время представить, что живут не во Франции, а в квартале Роппонги в Токио”.

Город Коти находится на юге острова Сикоку и глядит прямо на океан. А значит, это – традиционное рыбацкое поселение. Кстати, раньше здешние охотники ходили и за китами. Сегодня их уловы скромнее – рыба, да водоросли, вкусные и полезные. С 50-х годов в Коти приезжают не только за свежей рыбой и красивыми пейзажами: здесь проходит ежегодный фольклорный фестиваль танца. “Йосакой” – сочетание традиционных японских па и современной музыки. Обязательный атрибут танца – “наруко” – деревянные трещотки. Посмотреть на великолепные шоу в город прибывает до миллиона гостей. Мы познакомились с танцорами группы, занявшей первое место в фестивальном конкурсе.

Аи Урата,группа JUNINTOIRO: “Этот танец открыт для всех – и дети его танцуют, и пожилые. В его хореографии – сама жизнь, вот почему его так любят и разучивают с самого раннего возраста”.

Акира Такахаши, директор группы JUNINTOIRO: “В Японии проводится немало фестивалей, но они, скажем, более академичные, спокойные. А вот наш открыт для всех: стар и млад, все желающие могут присоединяться к танцующим. Мы создали нашу танцевальную группу, чтобы проверить, к чему приведет объединение усилий. Ну, и конечно, мечтали стать лучшими и в городе, и во всей Японии. Мы танцуем уже 20 лет под девизом: “Сто дней репетиций ради минуты славы”.

Мы в деревне Тао на юге страны, чтобы встретиться с группой барабанщиков Drum Tao. Они будят свои барабаны рано и начинают репетиции до восхода солнца.

Ариса Ниши, солист группы: “Объемность, надежность, защищенность – вот какие чувства породило во мне звучание барабана, когда я впервые его услышала.Он оказался созвучным мне на… генетическом, физиологическом уровне, у меня буквально все нутро дрожало. Да, такой звук действительно пробуждает эмоции”.

Are you ready for Drum Tao? A world class entertainment at the highest level. Catch them perform LIVE at the Grand Atrium on April 15, 7PM! #DrumTaoAtTheShang pic.twitter.com/RXIAwXthJs — Shangri-La Plaza (@shangplaza) 17 mars 2018

Группа Drum Tao увидела свет в 90-е годы, и тогда ее создатель Икуо Фухитака получил изрядную долю критики.Традиционалисты от музыки называли скандальными его эксперименты. Это не убавило энтузиазма музыкантов, и они поехали в международное турне. И не в одно. И вот наконец их оценили и на родине. Приняли с распростертыми объятиями и с восхищением: ведь сегодня группой руководит женщина.

Икуо Фухитаки, президент TAO Entertainment : “В японской мифологии главной была Аматэрасу, богиня солнца и предводитель японских богов. Она-то и отдала распоряжение о создании нашей земли. В концепции наших шоу эта идея сохранена: у нас есть своя богиня, командующая мужчинами-мачо. Вот так во главе труппы встала женщина”.

Ариса Ниши, солист группы Drum Tao: “Мы представляем в наших шоу самураев. Неслучайно, для Японии самурайская субкультура очень важна. Мы хотим попробовать выразить самурайский дух через звучание барабанов. Причем сделать это так, чтобы сегодняшние молодые не смогли эти звуки забыть”.

Группа Drum Tao впервые играет в этом году во Франции.