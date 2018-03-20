Срочная новость

Срочная новость

Норвегия

Отставка из-за поста в Facebook

Сейчас воспроизводится:

Отставка из-за поста в Facebook

Отставка из-за поста в Facebook
© Copyright :
Hakon Mosvold Larsen/via REUTERS
Размер текста Aa Aa

Министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии Сильви Листхёуг, представляющая в правительстве правую антииммигрантскую Партию прогресса, объявила об уходе в отставку. Заявление об этом было сделано за несколько часов до начала голосования в парламенте по вынесению ей вотума недоверия.

Отставки Листхёуг добивалась оппозиционная Рабочая партия, после того, как 9 марта политик написала в Facebook, что депутаты этой партии "больше заботятся о правах террористов, чем о национальной безопасности". В ответ возмущённые оппозиционеры напомнили, что десятки молодых активистов Рабочей партии стали жертвами теракта, совершенного правым экстремистом Андерсом Брейвиком.

Вотум недоверия Сильви Листхёуг мог спровоцировать правительственный кризис, так как Партия прогресса грозила в этом случае выйти из коалиции в знак протеста.