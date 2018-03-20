Министр юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии Сильви Листхёуг, представляющая в правительстве правую антииммигрантскую Партию прогресса, объявила об уходе в отставку. Заявление об этом было сделано за несколько часов до начала голосования в парламенте по вынесению ей вотума недоверия.
Отставка из-за поста в Facebook
Отставка из-за поста в Facebook
Отставки Листхёуг добивалась оппозиционная Рабочая партия, после того, как 9 марта политик написала в Facebook, что депутаты этой партии "больше заботятся о правах террористов, чем о национальной безопасности". В ответ возмущённые оппозиционеры напомнили, что десятки молодых активистов Рабочей партии стали жертвами теракта, совершенного правым экстремистом Андерсом Брейвиком.
Вотум недоверия Сильви Листхёуг мог спровоцировать правительственный кризис, так как Партия прогресса грозила в этом случае выйти из коалиции в знак протеста.