Один человек был ранен в результате взрыва посылки, который произошел во вторник в одном из отделений американской почтовой компании FedEx в городе Сан-Антонио, штат Техас. Об этом сообщила телекомпания Эй-би-си.
Новый взрыв в Техасе
Взрыв произошел поздним вечером по местному времени в Сан-Антонио, штат Техас, на складе курьерской почтовой службы FedEx. Почтовое отправление предназначалось для Остина.
Новый взрыв в Техасе
В последние несколько дней четыре взрыва произошли в другом городе штата - Остине. В результате них погибли два человека и были ранены четверо.
В трех предыдущих случаях в Остине у жилых домов оставляли посылки, которые взрывались после того, как их открыли или подняли.
Полиция пока не знает, существует ли связь между взрывами в Остине и Сан-Антонио.