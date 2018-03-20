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США

Новый взрыв в Техасе

Взрыв произошел поздним вечером по местному времени в Сан-Антонио, штат Техас, на складе курьерской почтовой службы FedEx. Почтовое отправление предназначалось для Остина.

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Новый взрыв в Техасе

Новый взрыв в Техасе
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Один человек был ранен в результате взрыва посылки, который произошел во вторник в одном из отделений американской почтовой компании FedEx в городе Сан-Антонио, штат Техас. Об этом сообщила телекомпания Эй-би-си.

В последние несколько дней четыре взрыва произошли в другом городе штата - Остине. В результате них погибли два человека и были ранены четверо.

В трех предыдущих случаях в Остине у жилых домов оставляли посылки, которые взрывались после того, как их открыли или подняли.

Полиция пока не знает, существует ли связь между взрывами в Остине и Сан-Антонио.