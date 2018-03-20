Навратилова обвиняет BBC в дискриминации

Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова заподозрила BBC в дискриминации при оплате труда. Основанием стали данные о доходах сотрудников корпорации. Выяснилось, что теннисист Джон Макинрой за комментарии на турнире в Уимблдоне получил более 150 тысяч фунтов. В эфире BBC Навратилова рассказала, что за такую же работу ей платили на порядок меньше: «Для меня это лишь подработка, две недели в моей жизни. Для женщины, для которых это основная работа, может быть, разница не столь значительна. Но за всю жизнь накапливается огромная сумма денег. Это чрезвычайная несправедливость».