37 человек погибли, еще 35 получили ранения различной степени тяжести в результате ракетного удара по рынку в районе Джараман в пригороде Дамаска.
Ракетный удар по рынку в Дамаске
Ракетный удар по рынку в Дамаске
По данным расположенного в Дамаске российского центра Центра по примирению враждующих сторон, удар был нанесён из населённого пункта Айн-Тарма в Восточной Гуте, который находится под контролем группировки "Файлак Ар-Рахман".
Всего на протяжении вторника сирийская столица была обстреляна из Восточной Гуты четыре раза. В результате двух миномётных обстрелов района Маззе погибли пять человек.
Сирийская армия продолжает наступать на рассечённый на три части анклав, подконтрольный салафитским группировкам. По данным турецких СМИ, группировка "Ахрар аш-Шам", контролирующая населенный путь Хараста, может в ближайшее время прекратить сопротивление в обмен на эвакуацию в провинцию Идлиб. Группировка "Джейш аль-Ислам" продолжает сопротивление в городе Дума, а "Файлак Ар-Рахман" и "Тахрир аш-Шам" (бывш. "Ан-Нусра") в южной части Восточной Гуты.