Персональные санкции остаются наиболее эффективным наказанием для России. Так считает Марина Литвиненко, вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который погиб в 2006 году в Лондоне от отравления радиоактивным полонием.
Марина Литвиненко: санкции — лучшее наказание для России
Вдова Александра Литвиненко поддержала идею новых персональных ограничений для россиян
Марина Литвиненко: санкции — лучшее наказание для России
В интервью Sky News она призвала принять жёсткие меры в отношении предпринимателей и инвесторов из России:
«Если вы хотите наказать этих людей, сделайте так, чтобы они не могли тратить свои деньги здесь, в Европе. Чтобы они не могли вкладывать эти деньги в ваш бизнес. Я говорю не о всей России, а говорю о конкретных людях, и эти санкции должны быть очень индивидуальными».
Публичное расследование смерти Литвиненко в Великобритании обернулось заочными обвинениями в убийстве в адрес другого бывшего офицера ФСБ Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна. Преступление, по версии следствия, вероятнее всего было одобрено главой ФСБ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным. Москва эти обвинения категорически отвергает.