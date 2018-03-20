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Кения

Умер последний самец северного белого носорога

Подвид может считаться вымершим, если не будут реализованы программы восстановления популяции

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Умер последний самец северного белого носорога

Умер последний самец северного белого носорога
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Reuters
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В Кении умер последний самец северного белого носорога — 45-летнее животное по кличке Судан. Ветеринары решили усыпить его из-за тяжёлой болезни.

Теперь остались лишь две самки, дочь и внучка Судана. Подвид может считаться вымершим, если не будут реализованы планы восстановления популяции с помощью белых носорогов южного подвида.

Белый носорог — крупнейшее млекопитающее планеты после слона; вид находится под угрозой исчезновения в первую очередь из-за браконьерства.

Ради охраны самого Судана от охотников к нему была приставлена круглосуточная охрана, а также животному спилили рог: больше браконьеров ничего не интересовало.

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