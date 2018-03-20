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Израиль

Весенняя уборка на Стене Плача

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Весенняя уборка на Стене Плача

Весенняя уборка на Стене Плача
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Reuters
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Почтовый ящик бога тоже нужно очищать: на Стене плача — весенняя уборка. Из щелей между камнями достают тысячи записок с обращениями к всевышнему. Причём по статистике, бо́льшую часть этих посланий пишут туристы, а не верующие иудеи.

Тем не менее, все эти записки нельзя просто выбрасывать или сжигать, поскольку там упоминается имя бога. Их с соответствующими церемониями хоронят на Масличной горе, вместе с другими ветхими религиозными текстами.

Подобную уборку проводят дважды в год — иначе место для новых записок просто не найдётся.