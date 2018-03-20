Почтовый ящик бога тоже нужно очищать: на Стене плача — весенняя уборка. Из щелей между камнями достают тысячи записок с обращениями к всевышнему. Причём по статистике, бо́льшую часть этих посланий пишут туристы, а не верующие иудеи.
Весенняя уборка на Стене Плача
Весенняя уборка на Стене Плача
Тем не менее, все эти записки нельзя просто выбрасывать или сжигать, поскольку там упоминается имя бога. Их с соответствующими церемониями хоронят на Масличной горе, вместе с другими ветхими религиозными текстами.
Подобную уборку проводят дважды в год — иначе место для новых записок просто не найдётся.