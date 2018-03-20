На завершившемся в Женеве фестивале правозащитного кино награды получили не только документальные работы, но и игровые фильмы, поднимающее тему гуманизима.
В Женеве наградили за гуманизм, а не за жанр
В Женеве наградили за гуманизм, а не за жанр
Гран-при фестиваля вручили картине “Стихи забвения:https://www.youtube.com/watch?v=cFxx0GqtjP4, иранского режиссера Алиреза Хатами при совместном производстве Франции, Германии, Нидерландов и Чили. Философская притча о пожилом хранителе морга снималась в Чили. Мужчина берется за то, чтобы организовать достойные похороны молодой девушки, убитой во время уличных протестов. И это пробуждает в нем целый пласт болезненных воспоминаний.
Алиреза Хатами, режиссер: “Это универсальная история. Мы все так или иначе соприкасаемся с потерями, и не важно, кто вы и откуда. Любой в этом мире знает, как больно терять любимого человека”.
Фонд Барбары Хендрикс “За примирение и мир” отметил на фестивале работу двух немецких режиссеров, снявших картину “Чистильщики”. Необычный фильм рассказывает о теневой “уборке” интернета – о людях, устраняющих из мировой паутины, соцсетей нелегальный, опасный, жестокий контент.
Мориц Ризвик, режиссер: “Вы знаете, у этих виртуальных чистильщиков нет официальных контрактов. Работать им или нет, решает не парламент. Вот сидят ребята в Кремниевой Долине, получают заказ на “зачистку контента” и реализуют его – руками каких-нибудь молодых филиппинцев”.
Лучшим в категории фильмов о молодежи стал “Отдаленный лай собак”, завоевавший не одну международную награду. В центре картины датчанина Саймона Леренга Уилмонта – история мальчика Олега, который с бабушкой остался в прифронтовой зоне Донбасса.
Картина уже получила награды на фестивалях документального кино в Амстердаме и Салониках. В Женеве историю о 10-летнем Олеге посмотрели 35 тысяч человек.
THE DISTANT BARKING OF DOGS by #SimonLerengWilmont at the
fifdh</a> in Geneva. Oleg, 10 years old, lives in <a href="https://twitter.com/hashtag/Donetsk?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Donetsk</a>, on the borders of <a href="https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ukraine</a>, with his grandmother. He can hear the <a href="https://twitter.com/hashtag/war?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#war</a>. Sometimes distant sounds, sometimes dangerously close... <a href="https://twitter.com/hashtag/TheDistantBarkingOfDogs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TheDistantBarkingOfDogs</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FIFDH18?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIFDH18</a> <a href="https://t.co/3pcATqcmJn">pic.twitter.com/3pcATqcmJn</a></p>— GeoMovies (geo_movies) 11 mars 2018