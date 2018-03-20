Сын Муаммара Каддафи примет участие в президентских выборах в Ливии. О том что Сайф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны заявил на пресс-конференции в Тунисе его представитель Айман Бурас. По словам Бураса, скоро кандидат в президенты обратится к избирателям и более подробно расскажет о своей предвыборной кампании.
Сын Каддафи баллотируется в президенты
Сын Каддафи баллотируется в президенты
44-летний Сейф аль-Ислам — старший сын Муаммара Каддафи от второго брака — рассматривался отцом в качестве вероятного преемника. Президентские выборы в Ливии должны состояться в середине года.
О начале политической деятельности Сайфа аль-Ислама на территории Ливии стало известно в октябре прошлого года.