Сын Каддафи баллотируется в президенты

Сын Муаммара Каддафи примет участие в президентских выборах в Ливии. О том что Сайф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны заявил на пресс-конференции в Тунисе его представитель Айман Бурас. По словам Бураса, скоро кандидат в президенты обратится к избирателям и более подробно расскажет о своей предвыборной кампании.