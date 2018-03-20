Еврокомиссия решила обеспечить гражданам доступ к бесплатному интернету на всей территории ЕС, а также в Норвегии и Исландии. На первом этапе передатчиками wifi-сигнала будут оборудованы площади, парки и другие общественные места в 1000 населенных пунктов, каждый из которых сможет получить на это из бюджета Евросоюза 15.000 евро.
Бесплатный интернет будет по всему ЕС
Бесплатный интернет будет по всему ЕС
"Мы не будем дублировать уже существующие службы и протягивать интернет туда, где он уже есть, - сказала комиссар по цифровой экономике Мария Габриэль. - Но мы хотим подключить к нему всю Европу, от чего выиграет каждый регион и каждый гражданин".
На осуществление программы «Единая сеть для Европы» за два года из общего бюджета будет выделено 120 млн евро. Её главные задачи — защита интересов потребителей, поощрение самообразования и общественной активности. Местные власти, которые быстро подадут заявку на финансирование в рамках этой программы, смогут установить wifi-передатчики уже в мае. С этим предложением Брюссель намерен обратиться к ним ещё 4 раза до 2020 года.