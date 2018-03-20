Каддафи настигает Саркози?

Из каких источников финансировалась предвыборная кампания экс-президента Франции Николя Саркози в 2007 году? Бывшего хозяина Елисейского дворца задержали в отделении судебной полиции в Нантере под Парижем, куда он прибыл для дачи показаний.

Саркози подозревается в частности в получении незаконного финансирования от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Вместе с Саркози был допрошен и его бывший советник экс-глава МВД Франции Брис Ортефё.

Информация о возможном участии Триполи в финансировании избирательной кампании во Франции появилась в марте 2011 года. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу сын Каддафи Сайф аль-Ислам заявил:

"Саркози должен вернуть Ливии деньги, которые он взял на свою избирательную кампанию. Мы профинансировали его избирательную кампанию, у нас есть все документы, и мы готовы их опубликовать. Так вот мы требуем, чтобы этот клоун Саркози вернул деньги ливийскому народу. Мы помогли ему стать президентом, чтобы он помог народу Ливии. Но он нас разочаровал, и очень скоро мы опубликуем все банковские счета и платёжные ведомости".

Президент Франции эти обвинения отверг, назвав их местью за то, что его страна сыграла ключевую роль в свержении Каддафи.

Расследование по этому делу началось в 2013 году, когда Саркози уже лишился президентского иммунитета. Годом ранее документы o согласии Ливии выплатить ему 50 млн евро опубликовал французский сайт Mediapart. А в 2016-ом франко-ливийский бизнесмен Зияд Таккидин подтвердил, что собственноручно привозил из Триполи в Париж миллионы евро наличными для Саркози, когда тот был ещё министром внутренних дел Франции.

У правоохранительных органов есть двое суток, чтобы назначить меру пресечения Саркози. Предполагается, что у следствия появились новые доказательства по его делу.

Ранее велось расследование и о финансовых связях Саркози и ныне покойной владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур, но доказать их незаконность не удалось.

По французским законам, кандидат в президенты не имеет права использовать иностранное финансирование и тратить на свою кампанию более 21 миллиона евро.