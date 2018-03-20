Цукерберга вызвали в британский паламент

Основателя компании Facebook Марка Цукерберга вызвали в парламент Великобритании из-за скандала вокруг сбора данных пользователей. Парламентский комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту направил Цукербергу письмо с просьбой дать показания о связях созданной им социальной сети с Cambridge Analytica.

По данным газеты Guardian, эта британская аналитическая компания смогла незаконным образом собрать данные более 50 млн пользователей Facebook, при помощи которых изучала политические предпочтения избирателей. Был разработан алгоритм, который облегчал рассылку соответствующей рекламы с целью завоевать голоса.

В 2015 году Facebook заблокировал приложение и потребовала от Cambridge Analytica удалить данные - но несколько дней назад выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем был заблокирован и аккаунт британской кампании.