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Великобритания

Цукерберга вызвали в британский паламент

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Цукерберга вызвали в британский паламент

Цукерберга вызвали в британский паламент
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Основателя компании Facebook Марка Цукерберга вызвали в парламент Великобритании из-за скандала вокруг сбора данных пользователей. Парламентский комитет по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту направил Цукербергу письмо с просьбой дать показания о связях созданной им социальной сети с Cambridge Analytica.

По данным газеты Guardian, эта британская аналитическая компания смогла незаконным образом собрать данные более 50 млн пользователей Facebook, при помощи которых изучала политические предпочтения избирателей. Был разработан алгоритм, который облегчал рассылку соответствующей рекламы с целью завоевать голоса.

В 2015 году Facebook заблокировал приложение и потребовала от Cambridge Analytica удалить данные - но несколько дней назад выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем был заблокирован и аккаунт британской кампании.

В понедельник британский телеканал Channel 4 представил кадры, снятые скрытой камерой, на которых глава Cambridge Analytica рассказывает о том, как компания вмешалась в более чем 200 выборов по всему миру.

На фоне этих новостей акции Facebook обвалились на 7% - это крупнейшее падение с 2012 года. Капитализация компании снизилась почти на $40 млрд, а Марк Цукербрег, по данным Forbes, потерял $5 млрд за полдня.

Cambridge Analytica создает рекламу в соцсетях, анализируя данные пользователей. Среди ее клиентов - видные политики, в том числе и нынешний президент США Дональд Трамп. Пост вице-президента компании занимает его бывший советник Стив Беннон.