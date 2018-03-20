То, что бан в FACEBOOK - сверхдорогое удовольствие, выяснилось в понедельник: стоимость акций крупнейшей социальной сети уменьшилась примерно на 7%, или почти на 24 миллиарда долларов.
"Бан" на миллиарды долларов
Акции Фейсбук потеряли почти 24 миллиарда долларов после того, как администрация социальной сети заблокировала аккаунт компании, торговавшей персональными данными пользователей.
"Бан" на миллиарды долларов
В конце прошлой недели стало известно, что Cambridge Analytica, получившая доступ к персональным данным 50 миллионов пользователей социальной сети, лишилась доступа к своему аккаунту на Фейсбуке. Эта мера была предпринята администрацией социальной сети потому, что Cambridge Analytica эти данные не только собирала, но и ими торговала, начиная с 2015-го года, когда сотрудники компании работали в предвыборном штабе Теда Круза.
Этим проблемы Cambridge Analytica не исчерпываются- глава Европарламента заявил, что в рамках соответствующих полномочий депутаты начинают свое расследование о том, как, каким образом и при каких обстоятельствах эта компания использовала персональные данные, он добавил, что подобная деятельности с точки зрения действующего в ЕС законодательства неприемлема.