Новруз: праздник на стыке ислама с зороастризмом

Это Новый год по лунному календарю, который празднуют многие жители Ближнего Востока, Балкан, Кавказа, Крыма и Средней Азии. В зависимости от региона он может также называться Науро́з, Навру́з, Ноуру́з, Ноору́з, Науры́з, Навре́з.

Новруз – первый день иранского календаря, соответствующий дню Ормазд месяца Фарвардин (приблизительно 21 марта).

Где он отмечается?

Новруз отмечают 300 млн человек в разных странах, в том числе в Афганистане, Албании, Азербайджане, бывшей югославской республике Македонии, Грузии, Индии, Иране, Казахстане, Киргизии, Китае, Ираке, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Украине, Пакистане, России и Туркменистане.

Когда он отмечается?

Новруз отмечается с 20 по 23 марта, но точное время должно в точности совпадать с моментом весеннего равноденствия, когда ночь и день равны по длительности.

Что означает слово “новруз”?

В переводе с персидского “ноу” означает “новый”, а “руз” – это “день”. Так что Новруз символизирует новый день, обновление жизни, новое начало. Новруз отмечается в начале весны, люди празднуют возрождение природы.

Как празднуют Новруз?

Ритуалы и традиции празднования Новруза от региона к региону различается. Но есть и очень много общего. Празднования растягиваются примерно на десять дней (от 9 до 13), а предшествует им генеральная уборка домов и близлежащей территории. Нужно также рассчитаться со всеми долгами.

В последний вторник старого года, вечером, разводится костёр, молодёжь стреляет петардами. Люди разбегаются и прыгают через пламя. До глубокой ночи ходят ряженые от двери к двери, обычно их одаривают аджилом (смесью ягод и орехов), но могут и облить водой. Эта часть праздника называется Чахаршанбе-Сури, он продолжается и на следующий день, который посвящен поминовению усопших.

Кульминация Чахаршанбе-Сури – праздничное новогоднее застолье, Хафт син. По иранским традициям, оно включает в себя 7 элементов, названия которых начинаются с буквы “син” (15-ой в персидском алфавите). Чаще всего это чеснок (“сир”), яблоки (“сиб”), пророщенные пшеница или чечевица (“сабзе”), облепиха (“сенджед”), уксус (“серке”), хлебный пудинг (“саману”) и кислая пряность сумах (“сомаг”). При этом чеснок – символ медицины, яблоки – красоты и здоровья, ростки пшеницы – возрождения природы, облепиха – любви, уксус – мудрости и терпенья, пудинг – достатка, а сумах символизирует рассвет.

В некоторых других регионах на стол ставятся зеркало, свечи и крашеные яйца. Они также имеют символическое значение: свеча – свет или огонь, оберегающий человека от злых духов. Яйцо и зеркало помогают отметить завершение старого года и наступление первого дня нового.

Откуда пошла традиция праздновать Новруз?

Хотя Новруз празднуется в основном мусульманами, он имеет по сути доисламское происхождение и уходит корнями в языческое и зороастрийское прошлое. Новруз был когда-то главным праздником огнепоклонников, у которых год четко делился на два сезона, сменявших друг друга в дни весеннего и осеннего солнцестояния. В некоторых мусульманских странах празднование Новруза даже запрещено, так как считается, что он противоречит исламу, сущность которого заключается в строгом единобожии и отрицании поклонения природным силам.

До распространения ислама в 7-ом веке зороастризм был государственной религией Ирана (тогда Персии). Эта страна и сейчас считается религиозным центром огнепоклонников, проживающих преимущественно в Индии и США. А зороастрийские ритуалы сохранились в иранском обществе, в том числе и Новруз с его праздником огня Чахаршанбе-Сури.

В 2010 году духовный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал иранцев прекратить праздновать древний персидский праздник огня. Многие иранские богословы тоже осуждают этот праздник как языческий.

Международно признанный праздник

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в “Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества”. 19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН консенсусом была принята резолюция, признавшая 21 марта Международным днем Новруза.

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