Европа обещает навести порядок на рынке труда

Вы знаете, что каждый четвертый рабочий контракт в сегодняшней Европе предполагает неполную занятость. Парт-тайм, а еще так называемые сдельные контракты (когда вас вызывают точечно, для выполнения конкретной задачи) приметы сегодняшнего дня.

И приметы, как говорят эксперты, недобрые: во-первых, подобные контракты гораздо более легковесны в плане социальной защиты. А во-вторых, работник не в состоянии планировать... ни свой бюджет, ни личное время Как защитить целую армию европейцев, живущих на низком старте - в ожидании звонка о необходимости выйти на работу? Европейские власти обещают скорые перемены - большую прозрачность любых соглашений между работником и работодателем.

Если новые правила будут введены, 200 миллионов европейцев могут вздохнуть с облегчением - их контракты станут более справедливыми.

Почему именно сейчас назрела необходимость внести поправки в законодательство? После финансового кризиса, масштабных увольнений правила игры на рынке изменились. Малооплачиваемые должности, непредсказуемые условия работы - в какой-то момент для безработных это было лучше, чем ничего. Однако сегодня ситуация изменилась.

Наш корреспондент побывала в Испании, который, как известно, кризис дался очень тяжело. В Барселоне Мириам Феу работает в международной организации "Каритас", цель которой - наладить социальную и профессиональную реабилитацию нуждающихся. По данным Мириам, каждый четвёртый рабочий контракт сегодня подписывается сроком на несколько дней, максимум - неделю.

Мириам Феу, "Каритас": "К нам приходят за помощью люди, имеющие работу. Либо они работают по черному и никак не защищены, либо их контракты до смешного коротки, либо их вынужденно переводят на парт-тайм, либо это те, кого мы называемым "частными предпринимателями поневоле" - им просто приходится самим что-то делать и выкручиваться".

После проведенной в Испании реформы на рынке труда в 2012 году в стране появился миллион новых рабочих мест. Значительная часть работников этого периода - потенциальные клиенты Мириам, им плохо платят, у них отсутствуют соцгарантии.

В Европе Испания - вторая страна, практикующая краткосрочные контракты. Мариано испробовал эту систему на себе. За несколько лет он кем только ни работал: там месяц, там две недели.

Мариано Алавес: "На последнем месте я уже 9 месяцев, но это чистая пытка: контракт продлевается каждый месяц. То есть до последнего дня, до последней минуты я не знаю, подпишут со мной очередной контракт продлят ли работу еще на месяц".

Мариано обратился за помощью в "Каритас"- и нашел ее. А группа испанских уборщиц не только создавала ассоциацию, но и и сняла короткометражный фильм, в котором показаны тяжелейшие условия их труда.

Силвия Каррио Амат, уборщица, член группы Las Kellys: "Знаете, отели иногда берут на уборку людей со стороны. Которые готовы убирать номера за меньшие деньги, чем официальные горничные. Так, мы должны убрать за смену 25 комнат, а эти посторонние женщины могут и 30-35. Знаете сколько им платят - 1,50 за комнату, иногда 2,50".

Как перейти от слов к делу? Мы отправились в Европарламент на встречу с человеком, который занимается вопросами социальной защиты на рынке труда - это депутат Энрике Кальвет Шамбон.

Euronews: "Мы попросили вас принести на ашу встречу предмет который, на ваш взгляд, символизирует то, в чем нуждаются миллионы европейцев, живущих в нищете".

Энрике Кальвет Шамбон: "Я решил принести шляпу. Это ведь символ защиты. Она закрывает голову, защищает наш мозг и душу. Мы надеваем ее, чтобы идти и работать на благо тех, чей труд так плохо оплачивается. Этих людей нужно защищать. Их достоинство тоже".

Итак, в чем суть разрабатываемых Евросоюзом новых правил для рынка труда?

Энрике Кальвет Шамбон: "Итак, новые правила предполагают для начала юридически сформулировать, кто такой работник, к этой процедуре будет привлечен Европейский суд справедливости.

Формулировка крайне важна для 2-3 миллиона армии европейцев, работающих "на птичьих правах", и без каких-либо социальных гарантий. Если правила будут одобрены странами-членами, то миллионы европейцев с первого рабочего дня будут получать официальное извещение, с указанием рабочих часов поставленных перед ними задач, условий оплаты и отдыха.

По оценкам экспертов, от 4 до 6 миллионов работников получат наконец минимальные права. Эти люди, к примеру, зачастую не знают свое расписание, их срывают в любой момент. Предлагается также сократить испытательный срок до 6 месяцев.

По новым правилам, работник будет иметь право официально работать в нескольких местах. Работодателей обяжут в письменном виде отвечать на запросы своих подопечных....

Новая директива должна учитывать реалии сегодняшнего дня: работник может трудиться не обязательно в офисе. Я делаю ставку на гибкость, разнообразие форм работы, часов, организации процесса. Давайте представим, что мы на какое-то время сохраним эти контракты на малое количество часов. Но так не может длиться вечно. Работодатель обязан объяснить работнику, какие перспективы его ждут.Человек должен понимать свое будущее хотя бы в краткосрочной перспективе. Он должен знать, что такое-то количество часов ему гарантировано".

Euronews: "А как реагирует на проект директивы бизнес? Работодатели боятся - больше волокиты, больше бюрократии..."

Энрике Кальвет Шамбон: "Это нормально, они защищают свои интересы. Разумеется, они будут торговаться, скажут: "Ах, эти правила слишком дорогие". Но демократия вообще - одна из самых дорогостоящих систем в мире. Пересмотр правил игр прежде всего коснется малых и средних предприятий, именно там царит хаос с контрактами. Так вот, этим фирмам будет оказана помощь. Крупным компаниям в этом плане легче, они и так держат нос по ветру, внедряют новые форматы работы, с контрактами у них тоже дела обстоят лучше.

Так или иначе, мы пропишем четко и ясно базовые принципы, касающиеся каждого работника. Далее мы будем добиваться внедрения этих норм в практику. Здесь нам в помощь - профсоюзы и различные контролирующие органы. Для того чтобы система эффективно работала, необходим социальный диалог, необходимо, чтобы общество подключилось к контролю за ситуацией. И еще, мы видим, как меняется рынок труда, как в нем появляются новые ниши, это тоже нужно учитывать. Не будем забывать и о национальных особенностях. Я, кстати, не жду сильных различий между востоком и западом, а вот между южными странами и северными - разница большая. Нельзя нивелировать национальные особенности, но можно и нужно навести порядок. Мы будем тесно работать с профсоюзами, они кстати, также весьма различны от страны к стране. Дорогу осилит идущий".