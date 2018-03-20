Истекает крайний срок, данный Евросоюзом Польше

Евросоюз недоволен судебной реформой в Польше. Об этом напомнила ей в понедельник канцлер Германии. Брюссель назначил Варшаве крайний срок, полночь вторника, чтобы вернуться к соблюдению принципа верховенства права. Министры иностранных дел ЕС заявили на своей встрече, что начатая против Польши в декабре дисциплинарная процедура за нарушение общих норм , должна привести к реальным санкциями.

«Все знают, что здесь поставлено на карту, - сказал датчанин Андерс Самуэльсен. - Очень важно, чтобы мы следовали общим правилам. Это относится и к Польше.

Её Сейм был наделен в июле полномочиями избирать Национальный судебный совет. По мнению первого вице-президента Еврокомиссии, это может означать подчинение судей власти правящему большинству в парламенте , то есть партии «Право и справедливость».

«Если это понимать как право подвергать судебную власть политическому контролю, то у нас есть проблема, - сказал Франс Тиммерманс. - Независимость судебной власти и разделение властей — это ключевой элемент функционирования ЕС. Я говорю не просто о ценностях, которые мы разделяем, но и о том, как ЕС функционирует. Это не просто сообщество ценностей, это сообщество закона, оно основано на законе ».

Так назывыаемый «ядерный вариант» наказания Польши за серьезное нарушение приниципов ЕС может привести к лишению её права голоса в Евросовете.

Но это пока маловероятно, поскольку Венгрия уже пригрозила заблокировать подобные меры, которые требуют единогласия.

В июле прошлого года в Варшаве прошли многодневные демонстрации против судебной реформы и за единство Евросоюза.

С тех пор в Польше был назначен новый премьер-министр, которые ездил в Брюссель, чтобы уговаривать ЕС повременить с санкциями, пока обновленное правительство входит в курс дел.