Продажи бургеров во Франции впервые превысили продажи традиционного французского сэндвича - с маслом и ветчиной.
Французы предпочитают бургеры
Французы предпочитают бургеры
По данным маркетинговой компании Gira Conseil, всего за прошлый год во Франции было продано около 1,5 миллиардов бургеров, что впервые обогнало по показателям традиционный французский сэндвич. Их в 2017 году было продано на 300 млн меньше - 1,215 млрд.
По словам маркетинговой компании, преимущество бургера состоит в том, что он соединяет в себе четыре продукта, которые потребляются во Франции в наибольшем количестве: хлеб, мясо, сыр и картошка фри.
Также она отметила, что бургер можно найти в меню 85% ресторанов страны.