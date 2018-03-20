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Франция

Французы предпочитают бургеры

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Французы предпочитают бургеры

Французы предпочитают бургеры
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Продажи бургеров во Франции впервые превысили продажи традиционного французского сэндвича - с маслом и ветчиной.

По данным маркетинговой компании Gira Conseil, всего за прошлый год во Франции было продано около 1,5 миллиардов бургеров, что впервые обогнало по показателям традиционный французский сэндвич. Их в 2017 году было продано на 300 млн меньше - 1,215 млрд.

По словам маркетинговой компании, преимущество бургера состоит в том, что он соединяет в себе четыре продукта, которые потребляются во Франции в наибольшем количестве: хлеб, мясо, сыр и картошка фри.

Также она отметила, что бургер можно найти в меню 85% ресторанов страны.

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