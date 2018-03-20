«Это была сцена войны, - вспоминает события двухлетней давности работник брюссельского аэропорта Филипп Ванденберг . - Я видел обожженного террориста, видел эпицентр взрыва. Я сосредоточился на том, чтобы помочь людям, и забыл, как ужасна была вся сцена».
После терактов в Брюсселе боль ещё остра
После терактов в Брюсселе боль ещё остра
22 марта 2016 года в зале вылета международного аэропорта Завентам сдетонировали две бомбы.
Чуть позже взрыв произошёл на станции метро Мальбек, неподалекеу от главныз учреждений евросоюза. Всего было убито тридцать два человека.
Одна женщина скончалась на руках у Филиппа.
«Я знаю, что спасти ее жизнь было невозможно, - говорит он. - Я старался изо всех сил, но она истекла кровью... Это было ужасно ».
«У тех, кого затронули взрывы здесь, в аэропорту Брюсселя, и на станции метро, по- прежнему остра боль, - передаёт корреспондент Евроньюс Дэймон Эмблинг. - Но эта боль смешана с гневом и разочарованием. Два года спустя, бельгийские власти подвергаются постоянной критике, что они не признают жертв ».
Мириам Генинг, получивший ранения при взыре в аэропорту, проводит кампанию за это признание в качествые пострадавшей от теракты.
«Такое чувство, что меня бросили на произвол судьбы. Мне нужно, чтобы было признано мое положение жертвы. Мы представляем около 200 жертв, и, поверьте, мы своего добьемся».
Правительство Бельгии признало, что пострадавшие заслуживат большей материальной компенасации и человеческой заботы. Оно обещает усволить уроки