Венские вальсы и штрудель, кофе и Моцарт - столица Австрии в этом году в 9-ый раз подряд признана лучшим для проживания городом мира в известном рейтинге консалтинговой компании "Мерсер".
Вена - лучший город мира
Вена - лучший город мира
На втором месте - швейцарский Цюрих, на третьем - Окленд (Новая Зеландия). В десятку лучших попали также Мюнхен, Женева и Копенгаген. Москва заняла лишь 167 место, а Санкт-Петербург - 173-е. Замыкает список Багдад. Среди аутсайдеров также Дамаск и столица Йемена Сана.
Рейтинг городов по качеству жизни "Мерсер" публикует уже в 20-й раз. Города сравниваются по 39 критериям - в том числе по политической стабильности, уровню преступности, развитости инфраструктуры, свободе личности, медицинским услугам, образовательным возможности, загрязненности воздуха, доступности жилья и потребительских товаров.
Вена оказалась надёжной по всем пунктам: качество образования, связь, транспорт, свобода и комфорт передвижения. При этом, по версии "Мерсер", здесь наиболее доброжелательны к иностранцам, а рынок недвижимости единственный в ЕС рос и во времена глубокого кризиса.