Кран Монтана: страны Африки договариваются о солидарном развитии континента

Все флаги мира – в Дахлу, на целых пять дней. Именно этот город в Западной Сахаре в очередной раз стал площадкой для проведения Международного форума Кран Монтана , посвященного развитию Африки.

Пьер Эммануэль Киран, президент форума: “Мы счастливы встретиться с огромной африканской семьей для совместного обсуждения насущных проблем, для обмена опытом, идеями, которые позволят нам встать на путь креативных преобразований в регионе и на континенте в целом. Ведь здесь столько можно сделать: мы говорим и о развитии агросектора, и о возобновляемых источниках энергии, и о потенциале рыболовецкого сектора, и о проектах в сфере экотуризма. На несколько дней Дахла стала своего рода столицей Африканского континента”.

Форум Кран Монтана, посвященный развитию Африки, уже четвертый год проходит в Дахле (напомним, город находится в управляемой Марокко части Западной Сахары). На этот раз мероприятие посетил премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Отмани: “Африка пробуждается, и на этой волне между странами, регионами континента завязываются новые связи, в самых разных отраслях. Чтобы процесс шел быстрее, африканских странам нужно помочь – сегодня к сожалению, товарный и инвестиционный обмен на континенте остается недостаточным”.

Король южноафриканского народа зулу Гудвилл Звелитини приехал на форум, чтобы привлечь внимание гостей мероприятия к экономической миграции: “Смотрите, какая в Африке бедность. Мне больно видеть, как люди уезжают, покидают родину в поисках лучшей жизни в других местах. Очень печально наблюдать такой отток африканцев с континента”.

На форум пригласили и бывшего члена правительства Замбии. Грейс Нжапау высказалась о роли женщин на современном этапе развития африканского общества: “Да, мужчины пытаются вытеснить женщин из общественной жизни, политики. Но мы уже не те, что раньше. Мы начинаем понимать, кто мы, чего хотим. Сообща мы можем не то что Африку изменить, целый мир!”.

Форум этого года собрал делегатов из 49 африканских стран. Стороны обсуждали возможность реализации совместных наднациональных проектов.

Сулейман Фалл, советник президента Сенегала: “Развитие начинается с изменения мышления. Если африканцы осознают, наконец, насколько богат наш континент, что к этому богатству нужно лишь протянуть руки , вот тогда начнется рост. Мы вообще можем стать мировым лидером. Но да, для этого мы должны работать, оставаться солидарными”.

Президент Всемирного фонда Кран Монтана по традиции награждал политиков, общественных деятелей, сделавших вклад в развитие связей с Африкой. Так, первую премию

получил бывший президент Гаити Мишель Мартейи. Он сообщил, что мечтал бы о присоединении к Африканскому союзу: “Гаити – это тоже Африка, в наших жилах течет африканская кровь, мы по цвету кожи, по культурным обычаям близки Африке. У нас – огромная африканская диаспора, мы – дети континента. Теперь дело осталось за малым, за формальностями, поскольку в принципе мы давно уже должны были вступить в Африканский союз”.

По традиции на форуме были выбраны лидеры – люди, которые могут стать знаковыми для международного и регионального развития в 2018 году. Среди них – индийский принц Мансави Атри, глава группы 18 SG .

Официальная часть форума в Дахле закрылась, гости продолжили общение на борту итальянской яхты “Рапсодия”.