Срочная новость

Срочная новость

Приключения

"Японские приключения": пар, песок, здоровье

Сейчас воспроизводится:

"Японские приключения": пар, песок, здоровье

"Японские приключения": пар, песок, здоровье
Размер текста Aa Aa

Беппу, известный спа-курорт на северо-востоке острова Кюсю, знаменит своими геотермальными источниками – “онсэнами”.

Беппу, известный спа-курорт на северо-востоке острова Кюсю, знаменит своими геотермальными источниками – “онсэнами”. На некоторые горячие ключи можно только посмотреть, в большинстве же организованы купальни. Микроклимат Беппу уникален: здесь тепло и тропическим растениям, и даже крокодилам. По-настоящему расслабиться туристы могут искупавшись в природных онсэнах.

Кейширу Кавагучи, эксперт по термам: “В Беппу – самое большое в мире разнообразие горячих источников. Подобного места нигде на земле нет. Вот почему наш курорт считается лучшим.”

Горячая вода и пар – это обязательная часть программы, а еще в Беппу вам предложат грязевые и песочные ванны. Онсэны Беппу – а их больше двух тысяч! – открыты для посетителей круглый год.

Больше от Приключения