Беппу, известный спа-курорт на северо-востоке острова Кюсю, знаменит своими геотермальными источниками – “онсэнами”. На некоторые горячие ключи можно только посмотреть, в большинстве же организованы купальни. Микроклимат Беппу уникален: здесь тепло и тропическим растениям, и даже крокодилам. По-настоящему расслабиться туристы могут искупавшись в природных онсэнах.
"Японские приключения": пар, песок, здоровье
"Японские приключения": пар, песок, здоровье
Беппу, известный спа-курорт на северо-востоке острова Кюсю, знаменит своими геотермальными источниками – “онсэнами”.
Sand baths in Beppu, Japan were a fascinating experience: you spend 10-15 minutes buried to your neck in the black sand which is hot, wet and heavy with geothermal steam. Those are very popular, so you have to sign up in advance. ♨ #VisitJapan pic.twitter.com/KLLPNgDuZw— Denis Loctier (@Loctier) 12 mars 2018
Кейширу Кавагучи, эксперт по термам: “В Беппу – самое большое в мире разнообразие горячих источников. Подобного места нигде на земле нет. Вот почему наш курорт считается лучшим.”
Горячая вода и пар – это обязательная часть программы, а еще в Беппу вам предложат грязевые и песочные ванны. Онсэны Беппу – а их больше двух тысяч! – открыты для посетителей круглый год.