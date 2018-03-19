Колумбийский велогонщик Альваро Одег из команды Quick-Step Floors победил на первом этапе многодневной шоссейной велогонки Volta Catalunya. Он преодолел дистанцию этапа в 152,3 километра за 3 часа 39 минут 31 секунду.
Альваро Одег - победитель первого этапа Volta Catalunya
Он преодолел дистанцию этапа в 152,3 километра за 3 часа 39 минут 31 секунду.
Альваро Одег - победитель первого этапа Volta Catalunya
Вторым пришёл ирландец Сэм Беннетт из команды Bora-Hansgrohe, а третьим - его партнер по команде австралиец Джей Маккарти.
На первом этапе велогонщики соревновались на приморском шоссе в районе города Калелья. На втором этапе во вторник гонщикам предстоит подняться на вершину 3-й категории, а на финишной прямой с неё спуститься.