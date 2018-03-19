«Исторической победой над террористами» называли турецкие СМИ успешное завершение операции «Оливковая ветвь», о котором было объявлено накануне. В Анкаре сообщают, что разрушили планы по созданию террористического государства.
«Историческая победа»
«Победой над террористами» назвали в Турции завершение афринской операции; турецкие курды против того, чтобы называть террористами тех, кто сам сражался против ИГ
«Историческая победа»
Террористическими в Турции считают различные курдские вооружённые формирования, которые в ходе гражданской войны отбили у исламистов весь северо-восток Сирии.
«В Африне действовала террористическая организация, это были террористы. Они нарушали безопасность наших границ, организовывали кровавые нападения. Операция была правильным ходом, хоть и запоздавшим».
Представители курдских движений Турции пытаются привлечь внимание мирового сообщества к тому, что они называют этнической чисткой на севере Сирии. По их мнению, нельзя называть террористами тех, кто сам сражался против группировки «Исламское государство».
Бердан Озтюрк, Народно-демократическая партия:
«Мы призываем ООН, Европейский совет, Европейский парламент, силы международной коалиции, исламские страны и всё мировое сообщество предпринять шаги, чтобы предотвратить трагедию в Африне и добиться конкретных результатов, включая вывод всех вооружённых частей, вошедших в Африн».
Турецкая операция на территории Сирии, под названием «Оливковая ветвь», длилась без малого два месяца. О её завершении было объявлено в воскресенье: город заняли подразделения «Сирийской свободной армии».
Официальный Дамаск назвал действия Анкары посягательством на суверенитет и территориальную целостность Сирии.