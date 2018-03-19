"Торонто Рэпторз" потерпели первое поражение за 12 матчей. Неудачно для них сложилась домашняя встреча с "Оклахома Сити Тандер". Хозяева уступили 125:132. По итогам первых трех периодов у "рептилий" было минимальное преимущество перед соперником – 98:97, и в последней четверти "Оклахома" легко смогла отыграться.
"Хищники" прервали победную серию
"Торонто Рэпторз" потерпели первое поражение за 12 матчей.
"Хищники" прервали победную серию
Феноменальной точностью в этом матче отличился игрок "Тандера" Рассел Уэстбрук. Он заработал 37 очков. Еще 25 принес своей команде Стивен Адамс, и 22 – Пол Джордж.
Впрочем, несмотря на результат этой встречи, "Торонто" по-прежнему лидирует в турнирной таблице восточной конференции с 52 победами и 18 поражениями. "Охлахома" идет на четвертом месте на Западе.