Асад в Восточной Гуте

Президент Сирии Башар Асад вместе с журналистами государственного агентства SANA отправился на своём автомобиле из Дамаска в Восточную Гуту, большую часть которой уже вернули под свой контроль правительственные войска. Только за последнюю неделю они взяли населённые пункты Джисрин, Хамурия, Кафр Батна и Сакба. Президент в первый раз посещает эти районы с 2013 года.