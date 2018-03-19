Президент Сирии Башар Асад вместе с журналистами государственного агентства SANA отправился на своём автомобиле из Дамаска в Восточную Гуту, большую часть которой уже вернули под свой контроль правительственные войска. Только за последнюю неделю они взяли населённые пункты Джисрин, Хамурия, Кафр Батна и Сакба. Президент в первый раз посещает эти районы с 2013 года.
Асад в Восточной Гуте
Президент Сирии отправился в Восточную Гуту за рулём своего автомобиля. С открытием гуманитарных коридоров анклав покинули десятки тысяч человек.
Асад в Восточной Гуте
Бои с повстанцами продолжаются в частности на подступах к Думе. Асад встретился с военными и поблагодарил их за верную службу, сравнив оазис Гуту с "потоком кислорода, который пытались перекрыть, чтобы задушить Дамаск и всю страну".
В то время как сирийские власти осуждают за растущее число жертв среди гражданского населения во время операции в Восточной Гуте, Асад заявил, что людей держали в заложниках боевики, а наступление на анклав будет продолжено.
С открытием гуманитарных коридоров десятки тысяч мирных жителей покидают анклав. По данным сирийского центра мониторинга, базирующегося в Лондоне, в понедельник жертвами авиаударов правительственных ВВС стали не менее 20 человек.