Исход из Восточной Гуты
Более 3,5 тысячи человек вышли из Восточной Гуты через пункт пропуска Хамурия с утра понедельника, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
Вечером в воскресенье представители Центра по примирению сообщали, что Восточную Гуту за время гуманитарных пауз покинули более 73 тысяч человек. Также отмечалось, что группировки "Фейлак ар-Рахман" и "Ахрар аш-Шам" согласились вывести формирования из анклава.