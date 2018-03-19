Африн пал
Турецкий Генштаб и президент Реджеп Тайип Эрдоган заявили о взятии под контроль сирийского города Африн и освобождении его от террористов. Курды в ответ обещают начать в населенном пункте партизанскую борьбу.
Поддерживаемые Турцией боевики снесли в Африне статую, имеющую важное значение для курдов. Речь идет о статуе Каве (герой-кузнец), который ассоциируется с курдским Новрузом. Согласно легенде Кава использовал свой молот, чтобы начать восстание, изгнать злого и несправедливого древнего правителя.