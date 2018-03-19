Продолжается официальный визит в Австралию госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи. В Канберре состоялись двусторонние переговоры лидеры Мьянмы с премьер-министром Малколмом Тернбуллом и встречи с лидерами парламентской оппозиции.
Аун Сан Су Чжи встречают в Австралии
Лидер Мьянмы находится в Австралии с официальным визитом
Аун Сан Су Чжи встречают в Австралии
Накануне в Сиднее завершился саммите участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Австралии. По словам Тернбулла, Аун Сан Су Чжи подробно говорила о проблеме гуманитарного кризиса в Мьянме. Комментируя на воскресной пресс-конференции итоги спецсаммита АСЕАН-Австралия, Тернбулл заявил: "Наша общая цель — содействовать быстрому решению всех проблем, которые привели к возникновению гуманитарной катастрофы".
В конце прошлой недели группа австралийских юристов в Мельбурне подала частный судебный иск против Аун Сан Су Чжи, обвинив ее в насильственной депортации мусульман-рохинджа из Мьянмы, но генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер не дал согласия на судебное преследование, поскольку Аун Сан Су Чжи находится в Австралии в официальном статусе и обладаем полным дипломатическим иммунитетом.