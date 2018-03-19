Фестиваль правозащитных фильмов в Женеве

Гран-при фестиваля удостоился документальный фильм о проблеме миграции "Чужак в раю".

Международный фестиваль фильмов, посвящённый правам человека, проводится в Женеве каждый год одновременно с заседанием Совета по правам человека ООН. В этом году этот киносмотр и правозащитный форум работал с 9-го по 18 марта и был посвящён 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Гран-при конкурса был присуждён документальному фильму нидерландского режиссёра Гвидо Хендрикса “Чужак в раю”.

#FIFDH18 – #PALMARES?: STRANGER IN PARADISE de Guido Hendrikx remporte le Grand Prix de Genève au #FIFDH18! Selon les membres du Jury Documentaires de Création ce film “saura déclencher un débat frais et rigoureux” et l'ont primé pour “son engagement aiguisé et intelligent”. pic.twitter.com/pdB0jx9TX1 — FIFDH Genève (@fifdh) 17 mars 2018

Гвидо Хендрикс представляется учителем в школе для беженцев на итальянском острове Лампедуза. Общаясь со своими “учениками” он выясняет, как представления мигрантов о Европе, соотносятся с реальностью, и высказывает разные точки зрения на проблему миграции самих европейцев.

Всемирная организация против пыток присудила специальный приз фильму французской документалистки Сесиль Аллегра “Ливия, анатомия преступления”.

В Ливии сотни бандформирований занимаются разбоем, похищением людей и пытками. Изнасилования стали систематической практикой, направленной на то, чтобы унизить и сломить. Мужчины подвергаются сексуальному насилию в тюрьмах. После чего они не решаются рассказывать об изнасиловании из страха обесчестить свои семьи на несколько поколений вперёд.

Сесиль Аллегра: “В Ливии создана настоящая машина сексуального насилия, которая работает на всей территории страны. Она направлена на завоевание господства, подчинение соперников и их полное устранение из политической жизни. Сексуальное насилие это форма ведения войны, с помощью которой пытаются лишить возможности участвовать в политике целые группы мужского населения”.

Вольфганг Шпиндлер, Евроньюс:

“Кино может и должно быть не только развлечением. Фестиваль стремиться позволить людям узнать о том, что не так с миром вокруг нас, и о злодействах, которые творятся в нём каждый день”.