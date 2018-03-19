ОЗХО рассудит: эксперты выясняют, чем отравили Скрипаля

Ранее правительственная лаборатория Портон Даун пришла к выводу, что это было химическое оружие советского образца, газ «Новичок». Это стало одним из оснований для обвинения Москвы в покушении на убийство двойного агента, который был выдан в рамках обмена на группу российских шпионов.

Российский лидер Владимир Путин назвал эти обвинения «смехотворными» и обратил внимание на неподходящий, по его мнению, момент для организации убийства: нападение в Солсбери произошло в преддверии президентских выборов и на фоне подготовки к Чемпионату мира по футболу. В российском посольстве в Лондоне и вовсе заявили, что Скрипаля могли отравить газом британского происхождения.

«Такие встречные обвинения могли бы лечь в основу ещё одного разбирательства по линии ОЗХО», — рассказал Euronews специалист по химическому оружию Жан-Паскаль Сандерс. По его мнению, Москве было бы достаточно обратиться в Организацию с соответствующей просьбой. «Тогда были бы тщательно проверены лаборатории в Великобритании, и эксперты могли бы найти необходимые доказательства».

Великобритания ранее требовала от России пояснить, откуда и как газ «Новичок» мог попасть в Солсбери, и может ли идти речь об утечке отравляющего вещества по недосмотру. Объяснениями Москвы, которые сопровождались шутками и издёвками, Лондон остался недоволен. Как считает Сандерс, международная экспертиза в этих условиях призвана укрепить доверие к обвинениям со стороны Великобритании, или хотя бы подтвердить идентификацию отравляющего вещества.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии. По официальным данным, от отравляющего вещества пострадали ещё несколько десятков человек.

Великобритания расценила нападение в Солсбери как акт неправомерного применения силы против Соединённого Королевства и как преступление против международной безопасности. Речь идёт в том числе о нарушении запрета на распространение и применение химического оружия.