Беспилотный автомобиль компании Uber "Убер" насмерть сбил 49-летнюю женщину-пешехода в американском штате Аризона. Инцидент произошел в населенном пункте Темпе, расположенном вблизи города Финикса, и стал первым известным случаем гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля. В момент ДТП в салоне находился водитель, но транспортное средство работало в автономном режиме.
Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода
Это первый известный случай гибели пешехода в результате аварии с участием беспилотного автомобиля.
Беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода
Компания Uber уже заявила о приостановке испытаний беспилотных авто в Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.
Сегодня целый ряд технологических компаний пытаются создать надежные и безопасные автомобили без водителя, которые можно было бы использовать в США в массовом порядк. В их числе, в частности —Tesla ("Тесла"), Volkswagen Group of America ("Фольксваген груп оф Америка"), Mercedes-Benz ("Мерседес-Бенц"), Nissan ("Ниссан"), BMW (БМВ), Honda ("Хонда"), Ford и другие.