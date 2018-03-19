Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с другими кандидатами на прошедших выборах. «Что касается оборонных расходов", - заявил он. - У нас запланировано их снижение и в этом году, и в следующем. Нам просто нужно некоторые вещи довести до логического завершения. Продолжить имеющиеся разработки, о которых я ещё не говорил.
Путин и кандидаты
Переизбранный на четвертый срок президент РФ Владимир Путин встретился с остальными кандидатами на выборах.
Путин и кандидаты
По его словам, «всё посчитано», и тех денег, которые будут на это выделены, достаточно.
Президент подчеркнул, что основной акцент в будущей работе будет сделан на решении внутренних проблем страны. Среди них глава государства назвал обеспечение высоких темпов экономического роста, придание экономике инновационного характера, решение проблем здравоохранения, образования и науки, а на их базе - рост благосостояния россиян.