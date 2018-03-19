"Концепция осажденной крепости"

"Я думаю, что Путин не случайно ответил: "Всё течёт, всё меняется". Самый неопределённый ответ из всех возможных, потому что стратегии на самом деле нет этого самого развития. То, что было заявлено в Послании Федеральному собранию - это не стратегия, это расходы государственного бюджета. Я думаю, что как минимум первые годы его правления будут повторением того, что было в 2012-2018 годах: медленное ухудшение ситуации в политическом секторе; сужение свобод, особенно для политической деятельности и для независимых организаций; сужение свобод для гражданского общества очень серьёзное (ну, его уже почти нет неконтролируемого - очевидно, станет ещё меньше).

Конфронтация с Западом, естественно, продолжится, потому что другой модели существования нет; милитаризация дискурса; концепция осаждённой крепости (" На нас все нападают, мы защищаемся") - это основа путинской мобилизации, это основа консолидации вокруг него, это на самом деле основа его победы.

После дела Скрипаля Россия стала ещё более токсичной: здесь очень трудно даже искать основания для каких-то улучшений отношений с Западом. И Западу трудно общаться с партнёрами, которые отвергают все обвинения, которые не хотят сотрудничать. Сейчас идёт период взаимных обвинений, и я думаю, что он продолжится надолго. Просто нет каких-то серьёзных оснований для сотрудничества".

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Андрей Владимирович Колесников - российский обозреватель и политолог, руководитель программы "Российская внутренняя политика и политические институты" Московского Центра Карнеги, бывший шеф-редактор "Новой газеты".