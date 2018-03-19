Депардье голосует

Французский актер и гражданин России Жерар Депардье проголосовал 18 марта на выборах президента РФ на избирательном участке в российском посольстве в Париже. Его визит был ожидаем. Многочисленные журналисты окружили урну для голосования, чтобы запечатлеть, как французский актёр выбирает будущего президента России. Депардье отказался отвечать на вопросы представителей прессы и не стал задерживаться на избирательном участке. С 2013 года Жерар Депардье является гражданином России. У него есть паспорт и избирательное право - он пользуется такими же правами, обязанностями и преимуществами, как и остальные жители России.