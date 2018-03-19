«Селфи» прямо на участке для голосования: в ряде регионов России в день выборов проводили конкурс: выложи своё фото в социальные сети — и сможешь претендовать на целый ряд ценных призов.
«Селфи» и провокации
Независимые наблюдатели называют «селфи» на избирательных участках не развлечением, а средством контроля
«Селфи» и провокации
Привлекали избирателей и чаем со сладостями и другими продуктами: где бесплатно, а где со скидкой.
При этом независимые наблюдатели заявляют, что «селфи» на участке — не столько безобидное развлечение, сколько средство контроля:
«У меня на работе так же было: работодатель обязывает всех придти до 12:30 и проголосовать. И отчитаться, на каком участке был. И сделать звонок либо фотофиксацию о том, что ты проголосовал».
Наблюдатели обвиняли чиновников и работодателей в организации небывалого давления на избирателей, что позволило заметно увеличить явку, в том числе путём массовой централизованной доставки людей на участки.
«Слышал фразу, что могли бы и обратно отвезти. Поэтому и сделал такой вывод, — говорит наблюдатель Сергей Кривоногов. — Обошёл всё вокруг. Люди приходили как-то одновременно со всех сторон, но вблизи только один автобус мы обнаружили. Но заходили толпами, как будто трамвай приехал».
В свою очередь, в комиссиях разных уровней такие обвинения назвали провокацией. В ЦИК неоднократно заявляли о недопустимости принудительного голосования.
На ряде участков наблюдателей от оппозиционных движений обвинили в попытках сорвать голосование.