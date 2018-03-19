«Результаты ожидаемы»

«Только он способен держать нашу страну в стабильности. Очень хороший президент, я за него голосовала. Может быть я старой закалки, но мне его политика очень нравится».

«Сильнее, чем он, во всём мире просто никого не видно. Нет ему равных по степени его обаяния, как он ведёт государственные дела».

«Ну конечно мы предполагали, что могут быть такие результаты. Ну, значит такова судьба, куда деться от этого. Мы согласны с этим. Просто никто наверное не хочет перемен. Привыкли к одному человеку, думают, что хуже-то не будет, пускай ещё посидит немножко».