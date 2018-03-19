Администрация ФБ забанила британскую компанию Cambridge Analytica, которая занималась анализом данных о предвыборных кампаниях и для предвыборных кампаний разных кандидатов.
За что банит Facebook
Facebook забанил компанию Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Трампа, за разглашение данных десятков миллионов пользователей.
За что банит Facebook
В качестве причины называется нарушение Cambridge Analytica соглашенияи о неразглашении персональных данных других пользователей.
Профессор психологии Александр Коган создал на платформе Facebook приложение и собирал данные о пользователях, на основе которых составлялись их психологические портреты. Александр Коган затем эти данные продал Cambridge Analytica.
Она, в свою очередь, в числе других была подключена к работе в предвыборном штабе Трампа. В заявлении Facebook'a отмечается, что компанию предупреждали еще в 2015-м году, когда стало известно, что Cambridge Analytica во время работы на кампанию Теда Круза получила психогеографическую информацию об американской аудитории соцсети.