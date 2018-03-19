Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства в понедельник прилетел в Брюссель, чтобы обсудить в ЕС ситуацию с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Британия усматривает российский след.
Главы МИД стран-членов ЕС требуют ответов от России
На встрече руководителей внешнеполитических ведомство государств-членов ЕС была также выражена полная и безоговорочная поддержка словам и действиям Великобритании, которые та предпринимает в расследовании отравления Сергея Скрипаля и его дочери.
Главы МИД стран-членов ЕС требуют ответов от России
Джонсон намерен рассказать своим коллегам о ходе расследования покушения на экс-сотрудника ГРУ с использованием химоружия.
"Тут за столом нет практически ни одной страны, которая бы за последние годы не была бы так или иначе затронута недобросовестными действиями или поведением России. Вот почему, я полагаю, что сила и решимость наших европейских друзей сегодня столь впечатляющи", - заявил Борис Джонсон.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия была отравлены две недели назад в Солсбери.
Предположительно против них был использован яд российского или еще советского производства. Помимо Скрипаля и его дочери, пострадал также полицейский, который первым прибыл на место проишествия.
Всего, по последним данным, воздействию этого вещества, которое британские официальные лица называют "Новичок", подверглись тем или иным образом несколько десятков человек.