В воскресенье Башар Асад побывал на подступах к Восточной Гуте, анклаву, в котором находятся силы, стоящие в оппозиции к официальному Дамаску. Прежде всего сирийский президент поприветствовал войска, которые штурмуют этот пригород столицы страны, в котором находится несколько сотен тысяч мирных жителей.
Восточная Гута: приезд Асада и исход мирных жителей
В понедельник этот анклав, расположенный в пригороде Дамаска, покинули по меньшей мере 6 000 мирных жителей, а в воскресенье там на позициях сирийской правительственной армии побывал Башар Асад.
Восточная Гута: приезд Асада и исход мирных жителей
Как сообщает координатор миссии ООН, с момента открытия гуманитарного коридора, Восточную Гуту покинули около 25 тысяч человек.
Башар Асад провел некоторое время в военных подразделениях, в частности, среди танкистов, он также встретился с жителями Восточной Гуты.
Агентство Интерфакс, ссылаясь на военные источники, сообщает о том, что в течение утра понедельника из Восточной Гуты вышли не менее 6 тысяч человек.
Всего же за время начала военной операции на подступах к Восточной Гуте, погибли не менее 1 200 мирных жителей.