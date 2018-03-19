Наблюдатели ОБСЕ полагают, что ЦИК РФ провел выборы президента "эффективно и открыто", хотя они и состоялись "в условиях чрезмерного политического и законодательного контроля". Окончательный доклад миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет представлен примерно через два месяца
Оценки наблюдателей
Миссия наблюдатедей ОБСЕ отмечает, что выборы были организованы эффективно и прозрачно, но отмечают проблемы, связанные а с регистрацией кандидатов и недостаточное соблюдение единых "правил игры" в СМИ.
Оценки наблюдателей
В интервью корреспонденту телеканала "Евроньюс" Галине Полонской глава миссии долгосрочного наблюдения ОБСЕ Ян Петерсен заявил:
"Конечно, какие-то нарушения были, в семи городах мы наблюдали вбросы бюллетеней. В целом, мы можем сказать, что с технической точки зрения день голосования, день выборов прошел хорошо. В нашем докладе мы указываем на проблемы, связанные с регистрацией кандидатов и недостаточное соблюдение единых "правил игры" в СМИ, и это очень важные элементы".
В движении в защиту прав избирателей "Голос" заявляют, что России все еще необходимо пройти большой путь до по-настоящему свободных выборов.
Сопредседатель движения Григорий Мелконьянц отметил: "Эти результаты достигнуты в ходе несвободной, неравной и неконкурентной избирательной кампании, а потому не позволяет утверждать, что воля избирателей была сформулирована и сформирована в результате свободной избирательной кампании".
Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее заявила, что информация движения "Голос" о нарушениях практически ни в одном случае не подтвердилась.
В воскресенье глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений на выборах президента РФ не зафиксировано.