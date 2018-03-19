Оценки наблюдателей

Наблюдатели ОБСЕ полагают, что ЦИК РФ провел выборы президента "эффективно и открыто", хотя они и состоялись "в условиях чрезмерного политического и законодательного контроля". Окончательный доклад миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет представлен примерно через два месяца